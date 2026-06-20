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Quizzticle

Ist dein Nachname Worldwide? Dann sag, wie sich diese Länder nennen

Nico Lercher Folge mir

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Liebe Quizzticle-Klasse,



Wie man sich selbst sieht, kann sich oft davon unterscheiden, wie man von anderen Menschen gesehen wird. Dasselbe gilt für die Bezeichnung von Ländern. Nicht alle nennen den Namen, den sich ein Land selbst gegeben hat. Darum möchten wir heute von dir wissen, wie sich diese 20 Länder selbst nennen.

Viel Spass!

Und so geht's:

Wir geben dir das Land, du sagst wie dessen Bewohner es nennen. (z.B. Frankreich --> France)

Es gibt einen Extra-Hinweis zur Herkunft oder Bedeutung des Namens.

Bei manchen ist die Deutsche Übersetzung des Originalnamens gefragt, wenn es sich etwa um eine andere Schrift handelt.

Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen zu erfassen, aber sicher ist sicher.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drück auf «Quiz spielen» und los geht's!