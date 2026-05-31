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Quizz den Huber: Das schwierigste Quiz der Schweiz – heute gnadenlos

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QDH: Hubs ist nicht Malgin. Er verwertet seine 50:50er nicht

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du kannst gegen sie antreten – sie zu schlagen, wird aber schwierig.
31.05.2026, 20:2331.05.2026, 20:23
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Gibt es einen Huberquizzer oder eine Huberquizzerin, der oder die aktuell im Stadion sitzt, und noch schnell vor dem Final den Huber quizzt? Oder in der Drittelspause? Dann outet euch doch bitte mit Foto in den Kommentaren! Foto or it did not happen!

Public Viewing akzeptieren wir auch. Auch dann bitte ein Foto in die Kommentare!

Der Grund meiner Bitte ist folgender: Nachdem ich zwei komplette Tage im Hockey-Stadion verbracht habe, ist in mir der Eindruck gewachsen, dass durchschnittliche Hockey-Fans und Hubs-Quizzer nicht sehr viel miteinander gemein haben. Vielleicht täusche ich mich auch – und nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht: Ich habe die zwei Tage geliebt und mich absolut wohl gefühlt. Meine Theorie beinhaltet zu meiner eigenen Überraschung null Verachtung.

Ich glaube nur, dass die Schnittmenge von diesen beiden wunderbaren Welten nicht sehr gross ist.

So.

Und jetzt Quiz.

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