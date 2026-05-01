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Wie viele «Wer wir Millionär» Millionen-Fragen kannst du beantworten?

Günther Jauch bei &quot;Wer wird Millionär?&quot; auf RTL.
Günther Jauchs Sendung «Wer wird Millionär» pausiert aktuell. Bild: RTL / Guido Engels

Zum Tag der Arbeit machen wir dich virtuell zum Millionär! Wenn du diese Fragen weisst

01.05.2026, 13:1501.05.2026, 13:15

Günther Jauch und «Wer wird Millionär» machen Pause und viele eingefleischte Quiz-Fans fragen sich nun, was tun am Montagabend. Die Ersatz-Quizshow «Die Weisheit der vielen» mit Moderator Ralf Schmitz scheint für viele keine adäquate Alternative zu sein, wie der «Blick» unter Berücksichtigung der Einschaltquoten berichtet.

So schalteten 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung ein. Günther Jauchs Format hingegen schauten eine Woche zuvor rund drei Millionen Zuschauende.

Wer jetzt bereits lange Zeit nach der Kult-Quizshow hat, dem oder der können wir helfen. Gerade am Tag der Arbeit wäre es doch schön, zumindest im virtuellen Raum seine finanziellen Verhältnisse etwas aufzubessern. Es wird jedoch nicht einfach.

Die lockeren Fragen lassen wir weg und steigen direkt mit einer Millionen-Frage ein. Davon haben wir zehn auf Lager. Teste jetzt dein Wissen in der Königsdisziplin des WWM-Quiz, dem Millionenfrage-Quiz:

10 Fragen
Cover Image

Wie viele Millionen-Fragen kannst du beantworten?

Stell dich den Fragen aller Fragen.

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