QDH: Hubs lädt euch ein, ihn zu besiegen

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Woche. Du darfst gegen sie antreten – einfach wird es aber nicht.

Patrick Toggweiler Folge mir

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Liebe Huberquizzer

Mit einer eher untypischen Entschlossenheit steuern Hubs und ich auf das 400. Quiz zu wie die Titanic auf den Eisberg.

Damit wollen wir nicht sagen, dass Hubs untergeht – und auch nicht, dass das Format absäuft. Wir wollen damit überhaupt nichts sagen.

Es ist einfach ein Bild für unsere Unbeweglichkeit. Und dass bei uns die Musik bis zum Ende spielt: Bei mir waren es den ganzen Tag verschiedene Sets von Ben Sims und Imogen. Vielleicht merkt man den Fragen das Gehämmere an. Huber war auch nicht viel wechselfreudiger: Er beschränkte sich auf Monkey3 (aus Lausanne).

So.

Und jetzt Quiz.

Halt! Stopp! Anzeigenhauptmeister!

Ein Dank geht raus an Biersponsor Olivier Meier vom Newsdesk. Ohne seine gütige Spende hätten wir alkoholfreies Bier trinken müssen. Dass das kein Genuss ist, wird schon bald unser Biertest zeigen. Ich hoffe, ich habe Baroni damit keinen Knüppel in die Speichen geworfen – aber das kommt auch noch auf euch zu. Irgendwann. Zuerst jetzt aber Quiz.

10 Fragen QDH #389 Das beste Quiz, um Bescheidenheit zu lernen: Tritt ein!