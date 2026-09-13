Statt Quizz den Huber gibt's ein Quiz vom Huber Liegestühle an irgendeinem See im Süden: So stelle ich mir Toggis Aufenthaltsort vor. Bild: Shutterstock

Quizmaster Toggi ist überraschend in den Süden entschwunden. Ihr wisst, was das bedeutet: Es gibt ein Ersatzquiz, das sich gewaschen hat.

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Liebe Huberquizzer

Es ist ja so: Mir sagen sie es immer als Letztem. So auch diese Woche, als mein Chef Toggi plötzlich mit einer Reisetasche im Büro erschien. Erst da erfuhr ich, dass er die nächsten Tage irgendwo an einem See im Süden verbringen würde. Und zwar auch den Freitag.

Das bedeutet: Mir fiel überraschend die Aufgabe zu, ein Ersatzquiz für die QDH-Gemeinde zu basteln. Unter uns: Man kann den Freitag durchaus schöner verbringen. Wenn das jemand weiss, dann Toggi. Vielleicht ist er darum jetzt im Süden, wer weiss.

Aber genug gejammert. Jetzt Quiz. Allez!

10 Fragen Das QDH-Ersatzquiz Viel Spass!