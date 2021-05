Bist du ein laues Lüftchen oder ein Orkan? Teste dein Wind-Wissen!

Quiz

In der Zentralschweiz

7. Blizzards sind starke Schneestürme, die hauptsächlich in Nordamerika auftreten und in Ausnahmefällen bis nach Texas gelangen. Warum gibt es in Europa keine Blizzards, die so weit nach Süden vorstossen? Shutterstock

In Nordamerika ist die kontinentale Masse grösser als in Europa, was die Bildung von lokalen Blizzards erleichtert.

In Nordamerika verlaufen die Gebirge in Nord-Süd-Richtung, während in Europa von West nach Ost verlaufende Gebirgszüge die polare Kaltluft aufhalten.

In Europa verhindert die Wärme des Golfstroms die Bildung von Blizzards.