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Quizz den Huber: Ausgerechnet bei der einfachsten Frage floppt Hubs

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Ausgerechnet bei der einfachsten Frage tolggt Huber heute

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du darfst gegen sie antreten – einfach wird es aber nicht.
21.06.2026, 20:0321.06.2026, 20:03
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Mitten im schönen Graz, an der Herrengasse gleich vis-à-vis dem Fielmann, neben der Raiffeisenbank und dem Landeszeughaus, da gibt es einen Huber-Shop.

Zu kaufen gibt es da nicht etwas Merch von unserem kleinen Familienquiz, nein, es gibt Kleider – oder wie der Österreicher gerne sagt: «Gwand» – sofern man die Bedienung erträgt. Die soll dort nämlich ganz narrisch sein.

Öffentliches Shaming wildfremder Menschen unterstützen wir natürlich nicht. Und im Zweifel immer für die Angeklagte. Aber: Wenn jemand in voller Lautstärke vom Eingangsbereich bis zur 1. Etage in die Damenabteilung in einer primitiven und vulgären unangebrachten Art hochruft – so wie das eine Google-Bewertung behauptet –, dann müssen wir natürlich den guten Huber-Ruf verteidigen.

Das geht sich so nicht aus, liebe Huber-Freunde aus Österreich. Vertragts euch. Seid lieb. Elende Beidls.

So.

Und bei uns gibt es jetzt Quiz:

10 Fragen
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QDH #381

Huber quizzt im Morgenrock, Teil II. Und im Gegensatz zu anderen Trilogien kackt unser zweiter Teil nicht ab.

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