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Quizz den Huber: Das schwierigste Quiz der Schweiz! Gewinnst du?

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QDH: Huber quizt im Morgenmantel

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du darfst gegen sie antreten. Aber einfach wird es nicht.
14.06.2026, 21:1314.06.2026, 21:13
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Huber hat über zwei Wochen frei und bleibt in der Zeit zu Hause in der Schweiz.

Das bedeutet, dass wir ihn um 16.00 Uhr kurz nach dem Morgenbrunch mit Prosecco erwischen. Unsere hellste Kerze weiss halt, wie man in diesen dunklen Tagen ein strahlendes Leben führt. Stilecht trägt er noch immer seinen abgerockten Morgenmantel. Etwas mehr Haare und er wäre Frau Schlotterbeck aus «Neues vom Räuber Hotzenplotz».

Schlotterbeck, Hubers Morgenrock, Dimpfelmoser.
Schlotterbeck, Hubers Morgenrock, Dimpfelmoser. bild: screenshot «Neues vom Räuber hotzenplotz»

Damit skort er bei mir natürlich. Schade, vergebe ich dafür keine Punkte. Die Komfortzone wäre ihm sicher gewesen. Aber wie mir scheint, benötigt er für die Komfortzone meine Hilfe ja nicht. Nicht heute auf jeden Fall.

So. Und jetzt Quiz.

10 Fragen
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