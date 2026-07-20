sonnig26°
DE | FR
burger
Quiz
Sport

Das grosse Quiz zur WM 2026 – wie viele Punkte schaffst du

Badge Quiz

Die grösste WM der Geschichte ist vorbei – hast auch du das Zeug zum Weltmeister?

Bild: keystone
Nach über fünf Wochen und 104 Partien endete die bisher grösste Fussball-WM der Geschichte mit dem Final zwischen Spanien und Argentinien. Wir wollen im Quiz nun testen, wie viel dir von der Weltmeisterschaft noch geblieben ist.
20.07.2026, 16:5920.07.2026, 16:59
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Am Sonntagabend endete die Fussball-WM in Nordamerika mit dem 104. und letzten Spiel. Erstmals nahmen 48 Länder an einer Weltmeisterschaft teil und über 100 Partien konnten mitverfolgt werden. Möchtest du wissen, wie viel bei dir von der XXL-WM noch bei dir hängengeblieben ist? Dann teste dein WM-2026-Wissen in unserem Quiz.

10 Fragen

Die grösste Fussball-WM der Geschichte ist durch, was weisst du noch?

Nach über fünf Wochen endete die WM am Sonntag mit dem grossen Final zwischen Spanien und Argentnien. Wir wollen wissen, wie viel du von diesem Turnier noch weisst.

Wie gut warst du? Schreibe es in die Kommentare!

Alle WM-Finals seit 1994

  • 2026: Spanien – Argentinien 1:0 nach Verlängerung
  • 2022: Argentinien – Frankreich 7:5 nach Elfmeterschiessen
  • 2018: Frankreich – Kroatien 4:2
  • 2014: Deutschland – Argentinien 1:0 nach Verlängerung
  • 2010: Spanien – Niederlande 1:0 nach Verlängerung
  • 2006: Italien – Frankreich 6:4 nach Elfmeterschiessen
  • 2002: Brasilien – Deutschland 2:0
  • 1998: Frankreich – Brasilien 3:0
  • 1994: Brasilien – Italien 3:2 nach Elfmeterschiessen
«Absolut unentschuldbar»: Argentinier gehen nach WM-Final auf Spanier los
Mehr zum WM-Final:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 145
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Spanien um Captain Rodri ist am Ende der grössten WM der Geschichte der verdiente Sieger.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So feiern die Spanier den Weltmeistertitel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
QDH: Huber ist aus einem anderen Holz geschnitzt
Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie besiegen? Einfach wird es nicht.
Liebe Huberquizzer
Zur Story