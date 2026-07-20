Die grösste WM der Geschichte ist vorbei – hast auch du das Zeug zum Weltmeister? Bild: keystone

Nach über fünf Wochen und 104 Partien endete die bisher grösste Fussball-WM der Geschichte mit dem Final zwischen Spanien und Argentinien. Wir wollen im Quiz nun testen, wie viel dir von der Weltmeisterschaft noch geblieben ist.

Timo Rizzi Folge mir

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Am Sonntagabend endete die Fussball-WM in Nordamerika mit dem 104. und letzten Spiel. Erstmals nahmen 48 Länder an einer Weltmeisterschaft teil und über 100 Partien konnten mitverfolgt werden. Möchtest du wissen, wie viel bei dir von der XXL-WM noch bei dir hängengeblieben ist? Dann teste dein WM-2026-Wissen in unserem Quiz.

10 Fragen Die grösste Fussball-WM der Geschichte ist durch, was weisst du noch? Nach über fünf Wochen endete die WM am Sonntag mit dem grossen Final zwischen Spanien und Argentnien. Wir wollen wissen, wie viel du von diesem Turnier noch weisst.

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