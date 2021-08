Rauszeit

Wenn du die Welterben der Schweiz nicht errätst, schicken wir dich zurück zur Schule

Die Sommerferien sind vorbei, in praktisch allen Kantonen sind die Kinder wieder am Büffeln. Höchste Zeit also, unser Allgemeinwissen etwas aufzufrischen: Weisst du, welche Schweizer Weltkulturerben auf der Liste der UNESCO stehen?

Quiz

Das sind noch nicht alle Welterbestätten der Schweiz, die sich auf der Liste befinden. Einige der länderübergreifenden Welterben wie die Rhätische Bahn in der Landschaft Albula/Bernina sind ausgenommen worden. Hier findest du die Informationen zu allen 13 UNESCO-Welterbestätten der Schweiz: