QDH: 300! Aber Huber geht nicht spartanisch vor Bild:

Liebe Huberquizzer

Wir haben es geschafft: Heute publizieren wir das 300. Huberquiz! Eingefleischte Fans werden es wissen: Das ist nur eine ungefähre Schätzung. Eine konkrete korrekte Zahl gibt es nicht, denn neben den «normalen» QDHs streuen wir ja immer mal wieder eine Spezialausgabe ein.

Nach offizieller Zählweise sind wir nun aber bei der Nummer 300 angekommen – und Huber killt deshalb gleich einmal einen Prosecco zum Brunch. Nicht ganz alleine. Er geniesst aktuell Ferien mit seiner Partnerin. Er hat darum sehr gute Laune, als ich ihn anrufe.

Weniger gute Laune, oder einfach nur einen Verdacht, hatte letzte Woche ein User oder eine Userin:

«Mich erschleicht der Verdacht, dass die Fragen der Kategorie Wissenschaft, im Vergleich zu den anderen, stets viel einfacher sind»

VerfasserIn ist eine Person mit dem (halt schon steilen) Namen «Pi ist genau Drei!».

Ich muss zugeben, dass ich das tatsächlich für möglich halte. Solche Aussagen habe ich auch schon für die Kategorien Kunst & Kultur und Sport gehört. Aber in diesem Fall habe ich die letzten fünf Wissenschafts–Fragen dazu angeschaut – und wie hoch die Prozentzahl der User war, welche die Fragen korrekt beantworten konnten:

Wissenschaftsfrage aus QDH #299: 25 Prozent

Wissenschaftsfrage aus QDH #298: 42 Prozent

Wissenschaftsfrage aus QDH #297: 46 Prozent

Wissenschaftsfrage aus QDH #296: 22 Prozent

Wissenschaftsfrage aus QDH #295: 24 Prozent

Ich würde sagen, die Feststellung von Pi ist wie der Name: nicht korrekt. Einfachere Fragen beantworten in der Regel über 50 Prozent korrekt. Alles unter 25 Prozent kann unter «gut in die Irre geführt» abgebucht werden.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei Quizz den Huber hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20.00 Uhr auf watson.ch.

Was aber halt ist: Für wissenschaftsaffine Menschen sind die Fragen lösbar, genauso wie sportaffine Quizzer selten beim Sport scheitern. Die Krux ist, in allen Teilgebieten regelmässig zu skoren.

Wenn unsere IT nicht so wahnsinnig beschäftigt wäre, hätte ich euch hier zum Jubiläum gerne ausführlichere Statistiken zum Quiz serviert. Aktuell ist das aber nicht möglich. Vielleicht kriegen wir es beim Huberquiz Nummer Dreihundertdreiundreissig hin!

So.

Und jetzt zum 300. Mal!

Los geht’s!

