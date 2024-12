QDH: Drei Nieser für Aschenhuber Bild:

Jeden Sonntag darfst du dich im Quiz gegen unsere hellste Kerze messen. Einfach wird es allerdings nicht.

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Unser Team hier im Ressort «Debatte» bringt ja die maximal mögliche Dienstalterszahl auf die Waage. Sprich: Sämtliche Mitglieder sind seit Beginn von watson, also seit über 10 Jahren, dabei.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» (QDH) hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Das ist natürlich absolut löblich. Aber der Zahn der Zeit nagt natürlich auch an uns. Und was machen in die Jahre gekommene Menschen, wenn die Welt da draussen immer schneller dreht? Entstauben sie sich? Nein. Nie! Ignoranz ist, was wirklich hilft. Und Rituale. Wir alten Hasen pflegen unsere kleinen immergleichen Gewohnheiten und gaukeln uns damit vor, dass die Welt vielleicht doch noch so ist, wie damals, als alles noch besser war. Vor allem die Weltpolitik.

Anyway.

Eins unserer Rituale – und nicht einmal ein gewolltes – ist, dass unsere hellste Kerze Don Huber am Nachmittag dreimal niest. Und jedes Mal schreckt sein vis à vis Peter Blunschi (er hatte heute einen blanken 10er im Quiz!) zurück, als wären die Hottentotten Mongol*Innen einmarschiert.

Nach über 10 Jahren Hubernieser steht es ausser Frage, dass wir daraus gewisse Regeln ableiteten:

Niest der Huber bereits am Morgen, bereitet uns das grosse Sorgen.

Vergisst Don Huber das Niesen mal, trägt er zur Ausnahme einen Schal.

Lässt Huber das Niesen zweimal aus, geniesst er Ferien in Manaus.

Niest Huber viermal hintereinand, verweist ihn Blunschi aus dem Land.

So. Und jetzt ab zum Quiz.

Lieber Globiverlag: Es tut mir leid.

10 Fragen QDH #319 Hier klicken!