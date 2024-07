Das grosse «Früher war die Musik viel besser»-Quiz

Das grosse «Früher waren die Hosen enger und die Musik besser»-Quiz Bild: Redferns

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Eigentlich wollte ich ja User Silvershadow die Chance geben, das Thema des heutigen Ersatzquiz zu wählen. Silvershadow beklagte nach dem letzten Reise-Quiz, er fühle sich als Versager.

Eieiei.

Das wollen wir natürlich nicht. Dass in unserer gemütlichen Gemeinschaft solche Gefühle entstehen. Ja, die Fragen sind echte Knacknüsse. Weil einfaches Quiz kann ja jeder. Bei uns braucht es etwas Chuzpe. Dafür aber kann man auch mal mit wehenden Fahnen untergehen. Keine Sorge.

Anyway.

Silvershadow nahm meine Offerte nicht an. Vielleicht kam sie auch zu spät ... auf jeden Fall musste ich improvisieren. Da half sein Name. Und die zahlreiche Kritik vieler User, dass wir es mit der Taylor-Swift-Berichterstattung doch etwas übertrieben haben. Die richtige Musik, so der Einwand, die wurde damals gespielt. Als die Hauptbeschäftigung der Flugbegleiterinnen noch darin bestand, Zigaretten anzuzünden. Als sämtliche Mannschaften an der Europameisterschaft noch Standfussball spielten (nicht nur England).

Nun gut. Hier ist es also: Das grosse «Früher waren die Hosen enger und die Musik besser»-Huber-Ersatzquiz.

Und bevor es losgeht, noch dies. Auch ich werde mich für zwei Wochen in die Ferien verabschieden. Vielleicht produziert jemand anderes ein Ersatzquiz (looking at you, Anna und Lara). Ich lass mich überraschen. Und vielleicht lerne ich dann nächste Woche mit Sand an den Fusssohlen und einem wärmenden Wind in den Haaren, wie es ist, so richtig gedemütigt zu werden.

Und jetzt viel Spass mit dem Quiz!

10 Fragen Das "Früher war alles besser"-Musikquiz