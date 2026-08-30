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Quizz den Huber: Das gnadenlose Quiz für die wirklich schlauen Menschen

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QDH: Wie hält sich Huber im Hagelsturm der Fragen?

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du darfst gegen sie antreten. Einfach wird es nicht.
30.08.2026, 19:5630.08.2026, 19:56
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Früher waren die KIs ja noch nicht ganz so zuverlässig. Ich habe mir den Spass (und den Energieverbrauch) erlaubt, das heutige Quiz von drei KIs lösen zu lassen (Gemini, ChatGPT und Claude). Alle schafften 10 von 10 – was mich nicht mehr erstaunt.

Gemini lobte die Auswahl der Fragen: «Es war eine wirklich vielseitige und gut zusammengestellte Mischung aus verschiedenen Wissensgebieten.»

Klassisch ChatGPT griff die OpenAI-KI in die Emoji-Kiste: «Perfekt! 🎉 10/10 – alles richtig. 🏆Besonders fies waren die Fragen zu Geografie und XXXXX* – sauber gelöst!»

*Wird erst im Quiz verraten.

Claude benötigte am längsten, wies mich auf einen Schreibfehler hin und reagierte auf die Kunde, dass sie die volle Punktzahl erreicht hatte, quizfreudig: «Freut mich! 🎉 Falls du noch ein weiteres Quiz oder andere Fragen hast, immer her damit.»

So.

Und jetzt du:

10 Fragen
Cover Image

QDH #388

Bist du bereit für ein Blitzgewitter an schwierigen Fragen? Wirklich?

Hagel beschädigt zahlreiche Autos

Video: watson/emanuella kälin
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