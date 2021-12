Rektor der Kanti Wiedikon auf den Kanaren vermisst

Martin Andermatt war seit 2017 Rektor an der Kantonsschule Wiedikon. Seit 2015 war er Leiter der Kommission für die Mathematikprüfung ins Langgymnasium. «Unsere Gedanken sind bei Herrn Andermatts Lebenspartner und seiner Familie», schreibt die Schulleitung im Brief. (yam)

Der Rektor des Zürcher Gymnasium, Martin Andermatt, wird seit dem 24. Dezember auf der kanarischen Insel El Hierro vermisst. Gemäss spanischen Medien hatten Einheimische gesehen, wie mindestens zwei Männer bei der Badebucht Charco Manso in der Gemeinde Valverde ins Wasser gestiegen seien. Von einer Welle sollen die Badenden ins Meer gezogen worden sein. Dem Brief der Kantonsschule ist zu entnehmen, dass sich der Partner Andermatts «mit letzter Kraft wieder ans Ufer retten» konnte.

«Von unserem Rektor fehlt leider bisher jede Spur», schreibt die Schulleitung der Kantonsschule Wiedikon in einem Brief an die Eltern der Schülerinnen und Schüler, der watson vorliegt.

