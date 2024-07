Ferienbeginn in Teilen der Schweiz: 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard

Die zweite wichtige Nord-Süd-Verbindung der Schweiz, die San-Bernardino-Route, wurde am Freitagmorgen wieder dem Verkehr übergeben, wenn auch mit eingeschränkten Kapazitäten. Die Nationalstrasse war nach Unwettern im Bündner Südtal Misox zwei Wochen lang unterbrochen. (cst/sda)

Bereits am Freitag war es zu Staus an beiden Portalen des Gotthardtunnels gekommen. Gegen Abend nahm die Staulänge auf beiden Seiten des Gotthards wieder ab.

Noch vor 9 Uhr beläuft sich die Staulänge vor dem Gotthard auf 10 Kilometer. Wer in den Süden reist, muss momentan mit einem Zeitverlust von 1 Stunde und 40 Minuten rechnen. Gemäss TCS blockierte ein Pannenfahrzeug den Tunnel.

Am Samstagabend um 18 Uhr tritt die Schweiz im Viertelfinal gegen England an. Damit die Fans bei einem Sieg ausgiebig feiern können, heben einige Städte die ordentliche Schliessungsstunde auf – mehrere Städte rüsten sich sogar schon für einen Schweizer Final.

Gewinnt die Schweiz gegen England, wird das Land am Samstagabend im Partyrausch versinken. Die Erwartungen, zum ersten Mal überhaupt in den Halbfinal an einer Fussball-EM einzuziehen, sind riesig. Damit der Feier bei einem allfälligen Sieg der Schweiz keine Grenzen gesetzt sind, heben einige Städte die polizeiliche Sperrstunde auf.