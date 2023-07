Sommerferien-Stau: Zehn Kilometer lange Kolonne vor dem Gotthard

Die Autokolonne auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal hat am Freitagnachmittag eine Länge von zehn Kilometern erreicht. Autofahrende mussten mit einer Wartezeit von bis zu einer Stunde und zehn Minuten rechnen, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.

Auch anderswo auf dem Autobahnnetz kam es zu Behinderungen. Grund war eine Verkehrsüberlastung. Denn für die meisten Schweizerinnen und Schweizer haben die Sommerferien begonnen. Aber auch in den Niederlanden und Deutschland steht der Juli im Zeichen der Sommerferien.

Daher kommt es zwischen Anfang Juli und Ende August in beiden Richtungen zu langen Staukolonnen vor dem Gotthard-Tunnel. Ein grosser Teil der Touristinnen und Touristen, die in den Süden fahren, reisen im Monat Juli zwischen Freitag und Montag Richtung italienische Grenze. In diesen Tagen könne der Stau die zehn Kilometer-Marke jeweils problemlos übersteigen, liess der TCS verlauten. (sda)