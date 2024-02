Starb am Donnerstag im Alter von 59 Jahren, Freddy Nock. Bild: KEYSTONE

Freddy Nock starb nicht wegen Gewaltdelikt

Die Aargauer Staatsanwaltschaft geht nach den bisherigen Abklärungen nicht von einem Gewaltverbrechen im Zusammenhang mit dem Tod des Schweizer Hochseilartisten Freddy Nock aus. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Nock starb im Alter von 59 Jahren. Er war am Mittwoch von der Polizei tot in seinem Wohnhaus in Uerkheim AG aufgefunden worden. Der 1964 im Kanton Aargau geborene Nock war vielfacher Rekordhalter. Er stammte aus der traditionsreichen Zirkusfamilie Nock. (sda)