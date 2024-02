Freddy Nocks Karriere in unglaublichen 15 Bildern

Der Schweizer Hochseilartist Freddy Nock ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Das bestätigte die Aargauer Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Am Mittwoch hatte es einen Polizeieinsatz an seinem Wohnort Uerkheim AG gegeben. Nock suchte im Leben die Extreme und lotete Grenzen aus.

Der 1964 im Kanton Aargau geborene Nock hatte seine ersten Erfahrungen auf dem Seil bereits im Alter von vier Jahren gemacht. Mit dem Hochseillauf begann er im Alter von elf Jahren. Reisen als Zirkusartist in der ganzen Welt prägten seine erste Lebenshälfte.

Das ist sein erster Weltrekord. Freddy Nock ist am Samstag 1. August 1998 734 Meter entlang eines Tragseils der Signalbahn in St. Moritz gelaufen. Für diese Strecke rund 72 Meter über Boden brauchte der Artist rund 40 Minuten. Nach Angaben des Cirkus Nock gelang ihm damit ein Weltrekord. Der Artist war ungesichert und trug eine 30 Kilo schwere Balancierstange. Bild: KEYSTONE

In 30 Meter Höhe legte der Artist 180 Meter mit seiner 25 kg schweren Balancierstange zurück. Das Seil wurde zwischen zwei Autokränen gespannt.

In 30 Meter Höhe legte der Artist 180 Meter mit seiner 25 kg schweren Balancierstange zurück. Das Seil wurde zwischen zwei Autokränen gespannt. Bild: AP

Freddy Nock balanciert am Sonntag, 30. August 2009, auf dem 995 Meter langen Tragseil der Gletscherbahn der 2'943 Meter hoch gelegenen Bergstation auf der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen, Bayern.

Freddy Nock balanciert am Sonntag, 30. August 2009, auf dem 995 Meter langen Tragseil der Gletscherbahn der 2'943 Meter hoch gelegenen Bergstation auf der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen, Bayern. Bild: AP