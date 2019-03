Schweiz

Aargau: Der vermisste 13-Jährige ist wieder da



Vermisster 13-Jähriger ist wohlauf: Ehepaar traf ihn im Kanton Zug an

Der Vermisste verliess am Dienstagmittag um 16 Uhr eine betreute Einrichtung im aargauischen Bremgarten. Suchmassnahmen der Polizei verliefen vorerst erfolglos.

Sie rief daher am Mittwoch die Bevölkerung zur Mithilfe auf – mit Erfolg: In einer Zuger Gemeinde wurde ein Ehepaar am Nachmittag kurz nach 17 Uhr auf den Jungen aufmerksam. Er war wohlauf. Die Polizei brachte ihn zurück in die betreute Einrichtung. (aargauerzeitung.ch/mlu)

