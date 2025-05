Im umgebauten Reisezentrum Zug werden Kundinnen und Kunden neu an Beratungstheken und -tischen statt an Schaltern bedient. Bild: sbb/WALTER BIERI

SBB eröffnen in Zug erneuertes Reisezentrum ohne Schalter – so sieht es aus

Im umgebauten Reisezentrum Zug werden Kundinnen und Kunden neu an Beratungstheken und -tischen statt an Schaltern bedient. Die SBB haben das Zentrum gemeinsam mit der Zugerland Verkehrsbetriebe AG und Zug Tourismus am Donnerstag eröffnet.

Die Neugestaltung soll die Beratung verbessern und persönlicher machen, wie es in einer Mitteilung der SBB vom Donnerstag hiess. Im Reisezentrum können Kundinnen und Kunden Billette und Abos kaufen, es gibt die Möglichkeit für Geldwechsel, Fundservice und andere Angebote.

Das erneuerte Reisezentrum befindet sich am bisherigen Standort, gleich neben den Zugerland Verkehrsbetrieben und Zug Tourismus.

Während des zehnmonatigen Umbaus wichen die SBB auf ein Provisorium aus.

Öffnungszeiten

SBB Reisezentrum

Montag bis Freitag von 7.00 bis 20.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 7.45 bis 19.00 Uhr

Zugerland Verkehrsbetriebe

Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr

Samstag von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr

Zug Tourismus



Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.00 Uhr

Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 12.30 bis 16.00 Uhr

Sonn- und Feiertage geschlossen.

(sda)