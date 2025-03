Entwarnung nach Ammoniakaustritt in Baden

In Baden trat am Montagmorgen Ammoniak aus. Die Behörden schreiben, dass keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden habe.

60 Parlamentarier wollen Gotthard-Passstrasse ganzjährig öffnen – die Sonntagsnews

Der Schweizer Weltatlas bleibt beim «Golf von Mexiko», die UBS fürchtet eine Übernahme durch eine ausländische Bank und der Ketamin-Konsum in der Schweiz nimmt zu. Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

In den ersten drei Jahren sind bei der Ombudsstelle der Schweizer Armee laut «SonntagsBlick» rund 850 Meldungen eingegangen. Die unabhängige Vertrauensstelle erhielt vor allem in den letzten Wochen viele neue Anfragen, wie deren Leitung auf Anfrage der Zeitung erklärt hatte. In den Meldungen gehe es unter anderem um Überforderung, Konflikte mit Vorgesetzten und Kameraden sowie um die Vereinbarkeit mit dem Zivilleben. Jeder vierte Fall betreffe Mobbing, Schikane oder Diskriminierung. Auch Fälle sexualisierter Gewalt würden gemeldet, doch deren Anzahl sei trotz der grossen medialen Aufmerksamkeit nach Veröffentlichung einer entsprechenden Studie nicht angestiegen. Das Verteidigungsdepartement habe die Einrichtung der Ombudsstelle als «richtig und wichtig» bezeichnet und sich mit den ersten drei Jahren zufrieden gezeigt.