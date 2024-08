Tödlicher Unfall von Skateboarderin im Aargau: Jubiläums-Abfahrten werden abgesagt

Eine junge Aargauer Downhill-Skateboardfahrerin war am Montagnachmittag auf der Salhöhe tödlich verunglückt. Die 25-Jährige verlor kurz nach Start auf der Passhöhe in einer Kurve die Kontrolle und stiess mit einem Auto zusammen. Bei der Kollision wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle starb, sagte Polizeisprecherin Corina Winkler gegenüber ArgoviaToday. Beim Eintreffen der Rega sei die Skateboarderin bereits nicht mehr ansprechbar gewesen.

Das Organisationskomitee des Jubiläums «150 Jahre Böhler-Passstrasse» habe «aus Pietätsgründen» entschieden, auf die beiden geplanten Skateboard-Abfahrten auf der Passstrasse, die Schöftland im Suhrental mit Unterkulm im Wynental verbindet, zu verzichten. Das Jubiläumsfest findet am Wochenende vom 24. und 25. August 2024 statt. Die Abfahrten hätten am Samstagmorgen stattfinden sollen.

Dieb nach vier Jahren Flucht an der Grenze bei Basel gefasst

Die deutsche Bundespolizei hat am Montagnachmittag an der Grenze von Basel zu Weil am Rhein (D) einen gesuchten Dieb aus dem Tram gezogen. Dieser war seit vier Jahren zur Haft ausgeschrieben gewesen, wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Dienstag mitteilte.