Partnerin erwürgt: Mann nach Tötungsdelikt in Würenlos AG geständig

Bereits die ersten Erkenntnisse vor Ort deuteten auf ein Gewaltverbrechen hin, wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heisst. Die Zürcher Kantonspolizei identifizierte die tote Frau und nahm deren Partner ihn Zusammenarbeit mit den Aargauer Kollegen noch am selben Sonntag in Würenlos fest. Das Paar habe dort «seit langen Jahren» zusammen gelebt.

Der beschuldigte Mann habe in den Befragungen gestanden, seine Partnerin getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei liessen zudem darauf schliessen, dass die Tat nicht spontan, sondern geplant erfolgt sei.

Die Staatsanwaltschaft Baden beantragt für einen 59-jährigen Schweizer eine lebenslängliche Freiheitsstrafe: Er soll im März 2023 seine Partnerin in Würenlos AG stranguliert und ihren Leichnam wenig später auf der Limmatbrücke in Dietikon ZH deponiert haben.

Zweite Leiche nach Schüssen und Brand in Epagny FR gefunden

Nach Schussabgaben und einem Brand am Donnerstagmorgen sind in den Trümmern eines Wohnhauses in Epagny FR zwei Leichen gefunden worden. Ob sie an den Folgen der Schüsse oder des Brandes starben, war unklar. Die Polizei vermutet, dass eine der getöteten Personen die Schüsse abgegeben hat.