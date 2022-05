Schlägerei in Hallwil unter Motorradclub-Mitgliedern

Bei einer Schlägerei in Hallwil haben sich am Samstag zwei Personen leicht verletzt. Die Beteiligten gehörten Motorradclubs und ähnlichen Vereinigungen an.

Die wohl bekannteste und berüchtigste aller Motorrad-Gangs: Hells Angels (Symbolbild) Bild: EPA/DPA

Noch bevor die Polizei bei der Prügelei einschreiten konnte, hatten sich die Beteiligten aus dem Staub gemacht, wie die Kantonspolizei mitteilte. Vor Ort, im Müllisacker in Hallwil, trafen die Einsatzkräfte zwei leicht verletzte Personen an, die mit der Ambulanz ins Spital gebracht wurden.

Weshalb es zur Schlägerei kam, war zum Zeitpunkt der Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Sonntag noch nicht klar. Die Kantonspolizei Aargau habe die Ermittlungen aufgenommen und suche Auskunftspersonen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (sda)