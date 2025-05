Video: watson/michelle claus, nadine sommerhalder

DJ Antoine über den ESC: «Basel braucht das – hier läuft sonst viel zu wenig»

Am Samstagabend tritt DJ Antoine in seiner Heimatstadt Basel vor 36'000 Zuschauerinnen und Zuschauern im «Joggeli» auf. Der 49-Jährige ist einer der Acts der ESC-Preshow in der Arena Plus, dem grössten ESC-PublicViewing. watson hat den Puls des Basler DJs vor seinem Mega-Auftritt gefühlt.

Nadine Sommerhalder Folge mir Michelle Claus Folge mir

Anna Rossinelli, Luca Hänni, Kate Ryan und der letztjährige ESC-Zweite, Baby Lasagna, werden neben DJ Antoine ebenfalls im Basler St. Jakobspark auftreten. Die Show am Samstagabend startet um 19:30 Uhr, 90 Minuten bevor das Finale des Eurovision Song Contests beginnt und dann auf einem grossen Video-Cube in der Mitte des Spielfelds übertragen wird.

Pünktlich zu seinem grossen Auftritt im St. Jakobs-Park, veröffentlicht DJ Antoine seine neue Single «Copacabana» und wird diese in der Arena-Plus-Show zum ersten Mal vor Live-Publikum spielen. «Ich freue mich auf die Reaktionen der Leute, normalerweise teste ich die Musik vor Live-Publikum, bevor ich sie veröffentliche.»

Der Auftritt wird auf dem Video-Cube stattfinden. Die Künstler verstecken sich vor Showbeginn alle in diesem Video-Cube und müssen ohne Toilettengang ausharren: «Ich hatte jedoch schon schlimmere Garderoben in meiner Karriere», lacht DJ Antoine darüber im watson-Interview.

