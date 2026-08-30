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Das sagt die Polizei Aargau zur Schiesserei am Rave

Video: extern/BRK News

Das sagt die Polizei Aargau zur Schiesserei am Rave

In der Nacht auf Sonntag kam es auf der Pferderennbahn Schachen in Aarau zu einer Schiesserei mit mehreren Opfern. Nun liefert die Polizei erste Informationen.
30.08.2026, 07:5230.08.2026, 08:42

«Kurz nach halb drei in der Nacht auf den Sonntag erhielt die Kantonspolizei Aargau die Meldung, dass es anlässlich einer Veranstaltung im Schachen mehrere Schüsse gab», sagt Pascal Wenzel, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau gegenüber BRK News.

Genau Angaben zu Verletzten und Toten mach Wenzel mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Er bestätigt aber «mehrere Opfer».

Weitere Informationen zur Schiesserei und ob für die Bevölkerung aktuell noch Gefahr besteht, siehst du im Video.

(her)

Update folgt...

Ein Todesopfer und fünf teils Schwerverletzte nach Schüssen bei Rave in Aarau
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