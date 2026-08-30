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Mehrere Opfer nach Schüssen bei Veranstaltung in Aarau

Video: extern/BRK News

Mehrere Opfer nach Schüssen bei Rave in Aarau

30.08.2026, 05:4630.08.2026, 07:07

Bei einer Veranstaltung im Schachen in Aarau sind in der Nacht Schüsse gefallen. Dabei gab es mehrere Opfer, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Polizei stehe mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Gegenüber dem Blick bestätigt eine Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, dass der Polizeieinsatz «auf die Pferderennbahn lokalisiert» sei.

Dort hat in der Nacht auf Sonntag ein Rave stattgefunden. Aufgetreten ist die House- und Techno-Künstlerin Henri Bergmann.

Bild
Bild: insta @aarauerrave

Gegenüber dem Blick äussert sich eine Frau, deren gute Freundin mit einer Gruppe daran teilgenommen habe. Gemäss deren Schilderung hätten die Leute das mehrmalige Knallen zunächst für Feuerwerk gehalten. Dann aber habe jemand «alle runter!» gerufen, woraufhin sich die Gruppe hinter dem DJ-Pult verschanzt habe.

Der Blick berichtet von vier Tätern, drei Toten und sieben Verletzten, wobei diese Zahlen noch nicht bestätigt sind.

Die Polizei hat das Gebiet rund um die Pferderennbahn Schachen abgesperrt.
Die Polizei hat das Gebiet rund um die Pferderennbahn Schachen abgesperrt.Bild: brk news

Gegenüber 20 Minuten äussert sich ein anderer Augenzeuge. Er sagt, es stünden zahlreiche Polizeiautos, Sanitätswagen und Feuerwehrautos im Einsatz. Die Besucher des Raves seien in eine Turnhalle in Sicherheit gebracht worden.

BRK News schreibt, dass sich die Polizei im Fahndungsmodus befinde. Sie fordert die Bevölkerung auf, das Gebiet um die Pferderennbahn grossflächig zu meiden. Wer Informationen oder Bildmaterial zur Tat verfügt, solle das mit der Polizei teilen. Aufgrund des laufenden Einsatzes bleibt zudem das Schwimmbad Aarau bis auf Weiteres geschlossen.

Über Aarau kreise ein Helikopter des Typs Super Puma, so BRK News weiter.

(her/sda)

Update folgt...

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JohnZ
30.08.2026 06:36registriert Juli 2023
Ich hoffe nur dass sich das mit den 3 Todesopfern nicht bestätigt🙏🏻!
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Roger Durrer
30.08.2026 07:20registriert März 2025
Ich wünsche allen Teilnehmern an diesem Rave alles Gute. Den Angehörigen der Opfer von Herzen viel Kraft. Es ist kurz nach 7 Uhr und die Meldung schockiert mich. Aber noch mehr schockieren mich eigentlich gewisse Kommentare hier. Bitte schreibt nicht wenn ihr da nichts dazu zu melden habt ausser Bullshit. Es ist pietätlos da dies zu einem Politikum zu machen mit den üblichen Verdächtigungen. Danke!
An die Redaktion: hier wäre vielleicht angebracht die Kommentarspalte zu schliessen, merci
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Rivka
30.08.2026 06:26registriert April 2021
Sorry habe ich das richtig gelesen mit der Opferzahl??? Es ist kurz nach sechs Uhr am Sonntagmorgen. Haben die Leute denn komplett den Verstand verloren?! 👀🤦🏻‍♀️
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