Mehrere Opfer nach Schüssen bei Veranstaltung in Aarau

Video: extern/BRK News

Mehrere Opfer nach Schüssen bei Rave in Aarau

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Bei einer Veranstaltung im Schachen in Aarau sind in der Nacht Schüsse gefallen. Dabei gab es mehrere Opfer, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Polizei stehe mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

++Aarau: Nächtliche Schüsse bei Veranstaltung im Schachen. Mehrere Opfer. Grosseinsatz der Polizei läuft. Bleiben Sie dem Gebiet fern. Videos und Bilder bitte an Insta-Kanal Kantonspolizei_Aargau. Weitere Infos folgen.++ — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026

Gegenüber dem Blick bestätigt eine Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, dass der Polizeieinsatz «auf die Pferderennbahn lokalisiert» sei.

Dort hat in der Nacht auf Sonntag ein Rave stattgefunden. Aufgetreten ist die House- und Techno-Künstlerin Henri Bergmann.

Bild: insta @aarauerrave

Gegenüber dem Blick äussert sich eine Frau, deren gute Freundin mit einer Gruppe daran teilgenommen habe. Gemäss deren Schilderung hätten die Leute das mehrmalige Knallen zunächst für Feuerwerk gehalten. Dann aber habe jemand «alle runter!» gerufen, woraufhin sich die Gruppe hinter dem DJ-Pult verschanzt habe.

Der Blick berichtet von vier Tätern, drei Toten und sieben Verletzten, wobei diese Zahlen noch nicht bestätigt sind.

Die Polizei hat das Gebiet rund um die Pferderennbahn Schachen abgesperrt. Bild: brk news

Gegenüber 20 Minuten äussert sich ein anderer Augenzeuge. Er sagt, es stünden zahlreiche Polizeiautos, Sanitätswagen und Feuerwehrautos im Einsatz. Die Besucher des Raves seien in eine Turnhalle in Sicherheit gebracht worden.

BRK News schreibt, dass sich die Polizei im Fahndungsmodus befinde. Sie fordert die Bevölkerung auf, das Gebiet um die Pferderennbahn grossflächig zu meiden. Wer Informationen oder Bildmaterial zur Tat verfügt, solle das mit der Polizei teilen. Aufgrund des laufenden Einsatzes bleibt zudem das Schwimmbad Aarau bis auf Weiteres geschlossen.

Über Aarau kreise ein Helikopter des Typs Super Puma, so BRK News weiter.

(her/sda)

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