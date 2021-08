Erste Abstimmungsumfrage zeigt: Klares Ja zur «Ehe für alle», Probleme für 99-%-Initiative

«48,8 Grad – da killt dich die Sonne»: So erleben Bewohner in Sizilien die Rekordhitze

Süditalien glüht: Mit 48,8 Grad wurde in Siracusa die höchste jemals in Europa registrierte Temperatur gemessen. Wie bekämpft die Bevölkerung die Wahnsinns-Hitze? watson hat mit Betroffenen gesprochen.

Es ist ein Rekord, um den die Stadt Siracusa im Südosten Siziliens niemand beneidet: Am Mittwochnachmittag zeigte dort das Thermometer 48,8 Grad an. Es ist dies die höchste jemals gemessene Temperatur in Europa.

Aber wie fühlen sich 48,8 Grad an? Tourguide Alessandro Rustico sagt in seiner Mittagspause am Telefon zu watson, dass die Rekordhitze den Körper ans absolute Limit bringe. «Die Sonne killt dich fast. Du musst immer im Schatten bleiben. Und trinken, trinken, trinken.» Der Archäologe …