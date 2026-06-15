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Nationalrat will AKW-Vorlage an Bundesrat zurückschicken

Ein Lastwagen der Schweizer Armee transportiert Notstrom Generatoren und Loeschmaterial in die Sicherheitszone des Atomkraftwerks Goesgen zu, waehrend der Gesamtnotfalluebung 2024, am Dienstag, 5. Nov ...
Die Diskussion um den Neubau von Atomkraftwerken in der Schweiz geht weiter. Bild: keystone

Nationalrat vorerst gegen neue AKW

15.06.2026, 18:5615.06.2026, 19:13

Der Nationalrat will vorerst nichts wissen von neuen Atomkraftwerken. Er möchte den Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative zur Überarbeitung an den Bundesrat zurückweisen. Namentlich verlangt die grosse Kammer Klarheit über die Finanzierung von AKW-Bauprojekten.

Der Nationalrat votierte am Montag mit 100 zu 97 Stimmen bei zwei Enthaltungen für die Rückweisung der Vorlage. Nebst SP, Grünen und GLP stimmte auch die grosse Mehrheit der Mitte-Fraktion dafür. Die Stimmen der Mitte verhalfen dem Antrag zur Mehrheit.

Einen Antrag, gar nicht auf die Vorlage einzutreten, lehnte die grosse Kammer dagegen mit 111 zu 88 Stimmen ohne Enthaltungen ab. Nun ist am Dienstag erneut der Ständerat am Zug. Er muss entscheiden, ob er mit der Rückweisung einverstanden ist.

Der Ständerat hatte sich in der Frühjahrssession dafür ausgesprochen, das Verbot des Baus neuer Atomkraftwerke aus dem Gesetz zu streichen. Auch der Bundesrat möchte die Erteilung von Rahmenbewilligungen für neue AKW wieder ermöglichen. (sda)

(Update folgt …)

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Händlmair
15.06.2026 19:14registriert Oktober 2017
Gut so!
Zudem sollte eine Vergleichsrechnung erstellt werden. Kosten für Neue AKW‘s im Vergleich zu Investitionen in Alternative Energie inkl. Speicherung.
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Chris_A
15.06.2026 19:14registriert Mai 2021
Die Finanzierung ist schon das erste KO-Kriterium.
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