Goldmedaille: Die Schweizer Armee hat die weltbesten Armeeköche

Die Schweiz hat die weltbesten Armeeköche – Gold an der Koch-Olympiade

Vielleicht haben wir nicht die beste Armee der Welt, aber kulinarisch macht den Eidgenossen so schnell niemand etwas vor.

Das Swiss Armed Forces Culinary Team (SACT) hat an der Olympiade der Köche in Stuttgart in der Kategorie Community Catering den ersten Rang erzielt. Die sechs Armeeköche setzten sich gegen 20 weitere Teams durch und wurden zudem als bestes Militärteam ausgezeichnet.

Ausgezeichnete Schweizer Armeeköche: Das Swiss Armed Forces Culinary Team (SACT) ist dem Ausbildungszentrum Verpflegung in Thun unterstellt. Bild: VBS/DDPS

Die international zusammengesetzte Jury verlieh dem Kochnationalteam der Schweizer Armee eine Wertung von über 90 Punkten, was einer Goldmedaille entspricht, wie es in einer Mitteilung des Bundes vom Donnerstag heisst. Das Swiss Armed Forces Culinary Team ist dem Ausbildungszentrum Verpflegung in Thun unterstellt.

Die Olympiade der Köche in Stuttgart (IKA - Culinary Olympics) ist die grösste Kochkunst-Ausstellung der Welt. Sie wird alle vier Jahre durchgeführt. Gekocht wurde ein Menü für 120 Personen bestehend aus drei Apéro-Gerichten, einer Vorspeise, zwei verschiedenen Hauptgängen mit dem Augenmerk auf Gemüse und einem Mini-Dessert.

Diese Ehrenmeldung müsse Balsam sein für die gebeutelte Seele des Armeechefs Thomas Süssli, kommentiert swissinfo.org und bezieht sich damit «auf den akuten Engpass an flüssigen Mitteln» bei der Schweizer Armee.

(dsc/sda)