Als Begründung für die Sparmassnahmen gibt die Gruppe Verteidigung Parlamentsentscheide zur Reduktion der Betriebsausgaben an. Zudem sei auch die aktuelle sicherheitspolitische Lage in Europa berücksichtigt worden. Sie prüfe laufend weitere Massnahmen zur Reduktion der Betriebskosten.

Die damit frei werdenden Mittel will die Armee für den Ausbau der Verteidigungsfähigkeit verwenden, wie das Verteidigungsdepartement (VBS) am Dienstag mitteilte. Die Abgabe der Ausgangsuniform flächendeckend an alle Armeeangehörige führe aktuell zu einem jährlich wiederkehrenden Ausrüstungs- und Erneuerungsbedarf von 5,2 Millionen Franken.

Regierungskrise in Österreich: Koalition von rechter FPÖ mit ÖVP bahnt sich an

«Ausgewählte Vorstellungen»: Mike Müller und Viktor Giacobbo feiern Manegen-Comeback

Der Circus Knie präsentiert ab dem 7. März 2025 seine neue Show. Wieder mit dabei: die Komiker Mike Müller und Viktor Giacobbo.

Nach dem Grosserfolg 2019 im Jubiläumsprogramm kehrt der Grenchner Komiker und Schauspieler Mike Müller mit neuen Sketchen in allen Abendvorstellungen in der Deutschschweiz in die Manege des Circus Knie zurück. Wie der Zirkus am Montagvormittag mitteilt, wird an ausgewählten Spielorten auch Viktor Giacobbo sein Comeback im Sägemehl geben.