Armeechef will mehr Transmenschen und Frauen in der Armee

Ende Jahr wird Armeechef Philippe Rebord aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. In einem Interview mit «20 Minuten» spricht er über die Wehrpflicht für Frauen, Transmenschen in der Armee und die Rückkehr des Kalten Krieges.

«Ich wünsche mir [...] mehr Frauen in der Armee. Sie haben eine andere Art, wie sie auf die Bevölkerung zugehen. Das sehen wir in Kosovo, wo der Frauenanteil bei der Swisscoy zurzeit bei 22 Prozent liegt.»

«Falls die Dienstpflicht für Frauen in 15 Jahren an die Urne kommt, werde ich zustimmen.»