Der Bundesrat hat die Armeebotschaft 2025 verabschiedet und damit Verpflichtungskredite in Höhe von rund 1,7 Milliarden Franken genehmigt. Ziel ist die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Armee, so Amherd. 1,5 Milliarden Franken fliessen in Rüstungsbeschaffungen, während 185 Millionen in den Bereich Immobilien investiert werden, dazu zählen modernere Truppenunterkünfte. Ein weiterer Bestandteil der Armeebotschaft ist die Ausserbetriebnahme der Patrouille Suisse.



Die Führungsfähigkeit und Vernetzung in der Armee soll verbessert werden. Dafür werden 110 Millionen Franken in die Verbesserung der Informatik fliessen, während 72 Millionen Franken für die Einführung einer neuen Software zur Optimierung des Datenaustauschs eingeplant sind, erläutert Amherd. Zusätzlich ist eine Harmonisierung der Chiffrierverfahren für insgesamt 50 Millionen Franken vorgesehen.