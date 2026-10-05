Eine der beliebtesten Zahlen des Internets steht in Zürich bald als Autonummer zum Verkauf. Bild: Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich

Bald kannst du in Zürich die Autonummer ZH 69 ersteigern

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In Zürich kannst du bald auf das Nummernschild ZH 69 mitbieten. Ab dem 8. Oktober ab 7 Uhr versteigert das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich die Autonummer. Der Startpreis liegt bei 8000 Franken, die Auktion dauert bis am 14. Oktober um 19 Uhr.

Gibt es ein Wettbieten?

Gut möglich, dass es erneut zu einem Wettbieten kommt, das zeigt auch schon der relativ hohe Startpreis von 8000 Franken.

Den Titel als teuerstes Autonummernschild der Schweiz dürfte ZH 69 jedoch nicht knacken. Für das teuerste, SO 1, wurden einst 390'000 Franken hingeblättert.

Auch der Rekord aus Zürich dürfte schwierig zu überbieten sein. 2024 ging ZH 24 für 299'000 Franken über den Auktionstisch. (ome)