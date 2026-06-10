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Kanton Zürich versteigert wegen Sport-Jahr Nummernschild «ZH 26»

Regierungsrat Mario Fehr mit dem Kontrollschild &quot;ZH 26&quot;
Regierungsrat Mario Fehr mit dem Kontrollschild «ZH 26». Die Auktion startet am Donnerstag. Bild: Sicherheitsdirektion Kanton Zürich

Zürich versteigert wegen Sport-Jahr Nummernschild «ZH 26»

10.06.2026, 14:0510.06.2026, 14:05

Der Kanton Zürich versteigert einmal mehr ein Nummernschild: Anlässlich des Sportjahrs 2026 ist es das Schild mit der Nummer «ZH 26».

Die Auktion startet am Donnerstag und endet am 17. Juni, unmittelbar vor dem zweiten Gruppenspiel der Fussball-Nationalmannschaft, wie der Kanton am Mittwoch mitteilte.

Bereits seit über 30 Jahren versteigert das Strassenverkehrsamt wöchentlich fünfstellige und tiefere Kontrollschilder. Die Einnahmen fliessen in die Zürcher Staatskasse. Der bisherige Rekord für ein Zürcher Nummernschild liegt bei 299'000 Franken. Er wurde im Jahr 2024 für das Schild «ZH 24» bezahlt. (sda)

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