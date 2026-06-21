Die Verkehrsumleitung sorgte für Rückstaus. Bild: BRK News

Hitze-Schaden auf der A13 bei Buchs SG: Autobahnbelag bricht auf

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Die anhaltende Sommerhitze hat auf der A13 bei Buchs SG in Fahrtrichtung St. Gallen zu einem Belagsschaden geführt. Am Samstagabend brach der Asphalt auf. Unter dem Belag liegende Betonplatten dehnten sich wegen der hohen Temperaturen aus und bauten so viel Druck auf, dass die Fahrbahn aufwölbte.

Anders als bei einem ähnlichen Vorfall im vergangenen Monat kam es zu keinen weiteren Zwischenfällen.

Für die dringenden Reparaturarbeiten musste die A13 am Sonntag zwischen 10.00 und 15.30 Uhr im betroffenen Abschnitt komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde beim Anschluss Buchs ausgeleitet und über eine parallele Verbindungsstrasse geführt, was zeitweise zu Rückstaus führte. Bauarbeiter frästen rund 35 Quadratmeter des beschädigten Belags ab und ersetzten ihn durch sieben Tonnen frischen Asphalt.

Am Sonntag zwischen 10.00 und 15.30 Uhr wurde die A13 repariert. Bild: BRK News

Weil der neue Asphalt bei Aussentemperaturen von rund 35 Grad nur langsam abkühlt, bleibt die Normalspur vorerst gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Überholspur an der Stelle vorbeigeführt.

Die vollständige Öffnung aller Fahrspuren ist rechtzeitig zum Pendlerverkehr am Montagmorgen um 05.00 Uhr vorgesehen. (val mit Material von BRK News)