Eine Coop-Filiale stand am Dienstag in Flammen. (Archivbild) Bild: NurPhoto

Wiedlisbach BE: Brand in Coop-Filiale

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Die Berner Kantonsbehörden haben am Dienstagabend vor einer starken Rauchentwicklung in Wiedlisbach gewarnt. Es handle sich um die Folge eines Brandes. Wie der Blick berichtet, stand die Coop-Filiale in Wiedlisbach in Flammen.

Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung und einem starken, unangenehmen Geruch, hiess es über die Warn-App Alert Swiss. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Zudem solle sie die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden befolgen und das betroffene Gebiet weiträumig umfahren.

Weiterer Brand im Kanton Bern

Auch in Bützberg im Kanton Bern kam es zu einem Brand. Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung und einem starken, unangenehmen Geruch, warnte der Kanton. Die Bevölkerung solle Fenster und Türen schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Zudem sei es wichtig, die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden zu befolgen. Das betroffene Gebiet sei weiträumig zu umfahren.

Die Berner Polizei hat weitere Informationen in Aussicht gestellt. (cma/sda)