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17-jähriger Töfffahrer bei Unfall in Embrach schwer verletzt

Der Unfall ereignete an der Kreuzung Tannenstrasse/Bülacherstrasse.
Der Unfall ereignete an der Kreuzung Tannenstrasse/Bülacherstrasse.Bild: google maps

17-jähriger Töfffahrer bei Unfall in Embrach schwer verletzt

09.09.2026, 15:1309.09.2026, 15:13

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochmorgen in Embrach bei einem Unfall mit einem Lieferwagen schwer verletzt worden. Er musste nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.50 Uhr an der Kreuzung Tannenstrasse/Bülacherstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Ein 46-jähriger Lieferwagenfahrer bog von der Tannenstrasse in die Bülacherstrasse ein.

Gleichzeitig fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Bülacherstrasse links an einer stehenden Kolonne vorbei. Im Bereich der Kreuzung kam es zur Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Motorrad. Der Töfffahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Die Kantonspolizei Zürich untersucht den genauen Unfallhergang in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. Die Tannen- sowie die Bülacherstrasse mussten für rund drei Stunden gesperrt werden. (sda)

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