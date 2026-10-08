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ZH 69 wird versteigert und das Wettbieten hat bereits begonnen

Das Wettbieten um Zürcher Autonummer «ZH 69» hat bereits begonnen

08.10.2026, 11:2108.10.2026, 11:21

Am Donnerstagmorgen hat die Auktion der Zürcher Autonummer «ZH 69» begonnen, der Startpreis lag um 7 Uhr bei 8000 Franken.

Doch so billig wird die Autonummer nicht zu haben sein, bereits jetzt hat das Wettbieten begonnen. Kurz vor Mittag steht das aktuelle Höchstgebot bei 25'000 Franken. Insgesamt sind kurz vor 12 Uhr schon 19 Gebote eingegangen.

Wettbieten um Autonummer ZH 69 hat begonnen.
Das Wettbieten um die Autonummer «ZH 69» hat begonnen. Bild: Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich

Der Preis wird die nächsten Tage noch weiter steigen. Die Auktion dauert noch bis am 14. Oktober um 19 Uhr. (ome)

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Bald kannst du in Zürich die Autonummer ZH 69 ersteigern
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