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ZH 997 wird versteigert: Die teuersten Autonummern der Schweiz

Nummernschilder von Autos, aufgenommen anlaesslich einer Auktion, am Mittwoch, 3. Mai 2017, in Camorino. Die Auktion ist die letzte ihrer Art. Die Einnahmen der Auktion fliessen in Praeventionskampagn ...
Neue Nummernschilder mit speziellen Nummern spülen hunderttausende Franken in die Kantonskassen.Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

«ZH 997» wird versteigert: Darum ist die Autonummer so beliebt

08.07.2026, 13:3508.07.2026, 13:51

Die Schweizer Autonummern-Szene hat wieder einmal ein begehrtes Nummernschild im Blick: Heute Mittwoch wird «ZH 997» versteigert.

Warum gerade diese Zahl so beliebt ist? Das dürfte mit Porsche zu tun haben. Sowohl die Zahl 911 – auch «ZH 911» war äusserst beliebt – als auch 997 sind für Auto-Fans untrennbar mit dem deutschen Autobauer verknüpft. 997 ist die Bezeichnung des von 2004 bis 2012 produzierten 911-Porschemodells, respektive dessen sechste Generation und eine der beliebtesten. Der 911-er gilt als bekanntester Sportwagen und «Inbegriff» von Porsche.

ZH 997 – Auto-Kontrollschild
ZH 997 in Lang- und Hochformat.Bild: auktion.stva.zh.ch

Wenige Stunden vor Ablauf der Auktion bietet die höchstbietende Person 24'000 Franken. Gut möglich allerdings, dass das Angebot noch erhöht wird.

24'000 Franken für ein Nummernschild ist zwar viel Geld, doch in die Top 10 der bisher teuersten Schweizer Nummernschilder käme «ZH 997» damit noch lange nicht: Für das teuerste, «SO 1», wurden jüngst 390'000 Franken hingeblättert.

Inhaltsverzeichnis
Die teuersten der Schweiz
Die teuersten Nummernschilder weltweit

Die teuersten der Schweiz

Platz 1: «SO 1»

HANDOUT - Regierungsraetin Sandry Kolly zeigt am 1. Dezember 2025 in Solothurn die Autonummer SO 1, welche ab Mittwoch, 3. Dezember 2025 zur Versteigerung kommt. Der Startpreis wurde vom Kanton auf 10 ...
Bild: keystone
  • Preis: 390'000 Franken
  • Käufer/-in: Benedikt Lüchinger alias «edelstark»
  • Verkaufsdatum: 04.03.2026

Vor dem Verkauf des bisher teuersten Nummernschildes der Schweiz kam es zu einem Unterbruch: Während der ersten Auktion ein paar Monate zuvor wurden missbräuchliche Angebote von mehr als einer Million Franken registriert, weshalb die Auktion gestoppt wurde. Für den zweiten Anlauf mussten sich Bietende deshalb mit Ausweis registrieren sowie eine Bonitätsprüfung durchlaufen.

Ersteigert hat sich «SO 1» am Ende ein Mann namens Benedikt Lüchinger. Der CEO der Luxusautovermietung «Edel & Stark» erwarb das Nummernschild gemäss eigenen Aussagen als als Marketinginvestition für Werbezwecke.

Update
Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Platz 2: «ZH 24»

Regierungsrat Mario Fehr posiert mit dem Nummernschild ZH 24.
Regierungsrat Mario Fehr mit dem teuersten Nummernschild der Schweiz.Bild: Sicherheitsdirektion Kanton Zürich
  • Preis: 299'000 Franken
  • Käufer/-in: «Andy2»
  • Verkaufsdatum: 03.07.2024

Bei einer Online-Auktion hat sich eine Person mit dem Pseudonym «Andy2» im Juli 2024 für 299'000 Franken das Kontrollschild «ZH 24» gesichert. Es ist damit das teuerste per Auktion versteigerte Zürcher Nummernschild – obschon es nicht dasjenige mit der tiefsten Nummer ist.

Wenig später wurde «ZH 24» an einem weissen Lamborghini gespottet:

Da sechs der zehn teuersten Nummernschilder im Kanton Zürich versteigert wurden, kannst du dich jetzt schon auf einige Bilder von Regierungsrat Mario Fehr einstellen. Weiter gehts!

Platz 3: «ZH 11»

  • Preis: 262'000.–
  • Käufer/-in: «Z11Z»
  • Verkaufdatum: 17.12.2025
Mario Fehr mit Autonummer ZH 11.
Mario Fehr mit «ZH 11».Bild: Kanton Zürich

«ZH 11» ist das Kontrollschild mit der bisher tiefsten Nummer, das im Kanton Zürich per Auktion versteigert wurde. Der Höchstbietende, der die Auktion für sich entschied, nutzte den anonymen Benutzernamen «Z11Z».

Offenbar fährt «Z11Z» einen roten Ferrari:

Platz 4: «ZG 10»

Nummernschild ZG 10
Zwei teure Stücke Metall: «ZG 10» ging für 233'000 Franken weg.bild: Zugerwoche
  • Preis: 233'000.–
  • Käufer/-in: «Queens007»
  • Verkaufsdatum: 14.02.2018

In einem Angebotsduell mit Mitbieter «SatoshiNakamoto» ersteigerte sich «Queens007» im Februar 2018 die Zuger 10. Und weil es dem mutmasslichen James-Bond-Fan nicht genug war, kaufte er sich am selben Tag noch «ZG 18» und «ZG 63». Insgesamt gab «Queens007» fast 500'000 Franken für die Nummernschilder aus.

Platz 5: «ZH 100»

Regierungsrat Mario Fehr präsentiert stolz die «ZH 100».
Regierungsrat Mario Fehr präsentiert stolz die «ZH 100».Bild: KEYSTONE
  • Preis: 226'000.–
  • Käufer/-in: «mistermh»
  • Verkaufsdatum: 09.11.2022

Für einen damaligen Rekordpreis von 226'000 Franken ist die Autonummer «ZH 100» im November 2022 versteigert worden. So viel hatte zu dieser Zeit noch kein Autofahrer im Kanton Zürich für ein Nummernschild bezahlt.

Der Zuschlag für die Nummer «ZH 100» ging an den Bieter mit dem Namen «mistermh». Er bot kurz vor Auktionsschluss die 226'000 Franken und wurde nicht mehr überholt.

Platz 6: «ZH 50»

Mario Fehr mit dem Nummernschild ZH 50.
Mario Fehr mit «ZH 50».Bild: Sicherheitsdirektion ZH
  • Preis: 202'000 Franken
  • Käufer/-in: «DAGA»
  • Verkaufsdatum: 30.08.2023

Im Sommer 2023 ging das Nummernschild «ZH 50» beim Zürcher Strassenverkehrsamt über den Tresen. «DAGA» sicherte sich die Nummer kurz vor Ende der Auktion mit dem Höchstgebot von 202'000 Franken. Später wurde das Nummernschild an einem schwarzen SUV gesichtet.

Platz 7: «ZH 888»

Genauso stolz präsentiert Fehr auch «ZH 888».
Genauso stolz präsentiert Fehr auch «ZH 888».bild: Strassenverkehrsamt
  • Preis: 194'000.–
  • Käufer/-in: «Littlebylittle»
  • Verkaufsdatum: 22.06.2022

Platz 8: «SG 4»

Nummerschild SG 4
Interessanterweise wurde die Autonummer «SG 4» teurer verkauft als die «SG 1».Bild: Kanton SG
  • Preis: 179'700.–
  • Käufer/-in: «LIAG20»
  • Verkaufsdatum: 04.05.2022

Platz 9: «ZH 911»

  • Preis: 173’600 Franken
  • Käufer/-in: Unbekannt
  • Verkaufsdatum: 14.12.2022

Die Zahl 911 ist für Auto-Fans untrennbar mit Porsche verknüpft. So spülen Autonummern mit dieser Kombination weltweit Geld in die Kassen, so auch im Kanton Zürich. Für 173'600 Franken gönnte sich dieser unbekannte Porsche-Fan das Nummernschild «ZH 911».

Platz 10: «VS 1»

Otto Ruppen, links, nimmt das Autokennzeichen VS 1 von Staatsrat Oskar Freysinger (SVP-VS), rechts, in Empfang und platziert das Nummernschild auf einem Mahnmal vor seiner Ruppen Bau und Transport AG ...
Käufer Otto Ruppen, links, nimmt das Autokennzeichen «VS 1» vom mittlerweile abgewählten Staatsrat Oskar Freysinger (SVP) entgegen.Bild: KEYSTONE
  • Preis: 160'100.–
  • Käufer: Otto Ruppen alias «Matrans»
  • Verkaufsdatum: 14.03.2017

Die Geschichte von Otto Ruppen ging durch die ganze Schweiz. Der Walliser Unternehmer gab in letzter Minute das Gebot von 160'100 Franken ab und sicherte sich somit die «VS 1». Allerdings kam die Nummer nicht ans Auto, sondern an ein extra gebautes «Mahnmal» für den Kanton: Ruppen hatte seit längerem Zoff mit der kantonalen Bauverwaltung.

Der Kanton wollte ihm ein Salzsilo auf sein Unternehmensgrundstück stellen. Gemäss Ruppen ging das überhaupt nicht: Der Silo würde den Betrieb massiv stören. Mit seiner Protestaktion wollte der Unternehmer auf das Dilemma hinweisen und den Streit mit dem Kanton öffentlich machen.

Mittlerweile konnten die Unstimmigkeiten beiseitegelegt werden und Ruppen hat die Nummer gratis an den Kanton zurückgegeben.

Platz 10: «ZH 987»

Eine Schnapszahl ist es nicht – der Preis ist trotzdem hoch für die «ZH 987».
Eine Schnapszahl ist es nicht – der Preis ist trotzdem hoch für die «ZH 987».Bild: Strassenverkehrsamt Zürich
  • Preis: 152'400.–
  • Käufer/-in: «beluqi»
  • Verkaufsdatum: 28.03.2018

Die teuersten Nummernschilder weltweit

In der Schweiz werden Nummernschilder stets von offizieller Seite her versteigert. Das ist nicht überall in der Welt so, deshalb sind die folgenden Zahlen mit Vorsicht zu geniessen.

In den meisten Rankings stehen die Nummernschilder «MM», «New York» und «F1» auf dem Podest. Dabei handelt es sich aber jeweils nur um einen Preis, der vom Verkäufer verlangt wird, gekauft wurde bislang keines dieser Schilder zum genannten Preis. Deshalb hier die Top 5 der tatsächlich verkauften Nummernschilder weltweit. Obwohl «weltweit» wohl nur faktisch stimmt, denn sämtliche wurden im gleichen Land verkauft. Laut auktion-ch.ch sind die 10 teuersten Kontrollschilder alle in den Arabischen Emiraten bei Wohltätigkeitsveranstaltungen verkauft worden.

Platz 1: «1»

  • Preis: 15,7 Mio. Franken
  • Land: Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi)
  • Verkaufsjahr: 2008

Platz 2: «7»

  • Preis: 13,6 Mio. Franken
  • Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
  • Verkaufsjahr: 2023

Platz 3: «9»

  • Preis: 9,4 Mio. Franken
  • Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
  • Verkaufsjahr: 2021

Platz 4: «8»

  • Preis: 9,1 Mio. Franken
  • Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
  • Verkaufsjahr: 2022

Platz 5: «5»

  • Preis: 8,8 Mio. Franken
  • Land: Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
  • Verkaufsjahr: 2016

(lak/cpf/leo)

Quellen:
- auktion-ch.ch
- eigene Recherche

Mehr zum Thema:

Wegen «missbräuchlicher Angebote»: Auktion für Nummernschild SO 1 wird neu aufgesetzt
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Doppellottotreffer
08.11.2022 12:58registriert September 2021
Ich finde es gut wenn Leute die zuviel Geld haben dieses so direkt wie möglich der Öffentlichkeit übergeben.
722
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Pontifax
08.11.2022 12:19registriert Mai 2021
Also ich würde mein Geld nie für eine Autonummer zum Fenster raus werfen. Aber wer das für sein Selbstbewusstsein braucht...
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Aufgrund von Nervenzellen sind Bewegungen niemals gleich
Jeder Griff zur Kaffeetasse unterscheidet sich vom vorherigen. Diese Variabilität beruht auf Nervenzellen, mit deren Hilfe das Gehirn jede Bewegung korrigiert, wie aus einer Studie hervorgeht.
Die Nervenzellen fungierten als «optimale Einschätzer» des Gehirns, indem sie reale Empfindungen mit eigenen Vorhersagen kombinierten, teilte die Universität Freiburg (Unifr) am Mittwoch mit. Ursächlich für die Schwankungen in Bewegungen ist die Propriozeption, der «sechste Sinn». Er informiere über die Lage unseres Körpers im Raum, ohne dass hingeschaut werden müsse.
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