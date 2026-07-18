20 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal

Mehr «Schweiz»

Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat am Samstagmorgen um bereits nach 8 Uhr eine Länge von 20 Kilometern erreicht. Dies entspricht einer Wartezeit von drei Stunden und 20 Minuten, wie der TCS mitteilte.

Die Blechlawine auf der Autobahn A2 in Richtung Süden staute sich zwischen Altdorf und Göschenen UR auf mehreren Abschnitten. Reisenden wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Als Umleitung wird die Route via A13 San-Bernardino-Tunnel empfohlen. Weitere Alternativen sind die A9 über den Simplon und den Grossen St. Bernhard oder der Autoverlad am Lötschberg.

Wegen der Sommerferien dürfte es derzeit vor dem Gotthard-Nordportal Richtung Süden häufig zu Staus kommen. Gerade auch, weil viele Reisende aus Deutschland und den Niederlanden durch die Schweiz fahren. (sda)