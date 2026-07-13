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Bern: A12 in Richtung Lausanne gesperrt

Unfall: A12 bei Flamatt in Richtung Lausanne gesperrt

13.07.2026, 12:4213.07.2026, 12:42
A12: in beide Richtungen gesperrt.
Bild: Alertswiss

Nach einem Unfall bei Flamatt hat die Kantonspolizei Freiburg die Autobahn A12 zwischen Düdingen und Niederwangen am Montagmittag wieder in Richtung Bern geöffnet. Die Fahrbahn in Richtung Lausanne bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Am Vormittag war die Strecke in beide Richtungen gesperrt worden. Der Warndienst Alertswiss hatte dies gemeldet.

In den Unfall war demnach ein Lastwagen mit einem Anhänger involviert. Es entstand Sachschaden. Die Dauer der Sperre war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei um 08.45 Uhr über Alertswiss bekanntgab.

Im betroffenen Gebiet herrscht keine Gefahr. Der Verkehr um die Unglücksstelle ist stark beeinträchtigt, die Polizei empfiehlt deshalb weiterhin, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Für die Strecke zwischen Bern und Lausanne wird empfohlen, auf die A1 auszuweichen.

(cpf, ergänzt mit Material der sda)

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