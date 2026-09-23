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Thurgauer Polizei geht gegen Autoposer vor

Sportwagen drehen ihre Runden in der Zuercher Innenstadt, fotografiert am 18. Juni 2021 am Bellevue in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Im Kanton Thurgau ist autotechnisch ausgeblufft. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Thurgauer Polizei geht gegen Autoposer vor

23.09.2026, 16:1623.09.2026, 16:16

Mit gezielten Kontrollen in Frauenfeld, Weinfelden und Amriswil ist die Thurgauer Kantonspolizei am letzten Wochenende gegen Autoposer vorgegangen. Mehrere Lenker wurden angezeigt.

Laute Motoren, unnötiges Beschleunigen und manipulierte Abgasanlagen sorgten für Unmut in der Bevölkerung, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Bei den mehrere Stunden dauernden Kontrollen standen übermässige Lärmemissionen sowie weitere Verkehrs- und Fahrzeugvorschriften im Fokus. Das Ergebnis: Sechs Fahrer werden wegen unnötiger Lärmerzeugung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Weiter wurden unerlaubte Änderungen und technische Mängel festgestellt, oder dass die Fahrer zu stark beschleunigt hatten. Einen 22-jährigen Fahrer beurteilte die Polizei als fahrunfähig. Beim ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet und der Führerausweis aberkannt.

Weiter konnten zwei Personen angehalten werden, die mit E-Rollern ohne Versicherungsschutz unterwegs waren. (sda)

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