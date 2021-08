Schweiz

Auto

Stau vor Gotthard-Tunnel in beide Richtungen



Stau vor Gotthard-Tunnel in beide Richtungen

Vor dem Gotthard-Tunnel haben sich die Fahrzeuge am Sonntag wegen Überlastung in beide Richtungen gestaut. Zwischen Faido TI und dem Gotthard-Tunnel in Richtung Norden betrug die Autokolonne 8 Kilometer, zwischen Erstfeld und Göschenen UR Richtung Süden 10 Kilometer.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Quinto und Gotthard-Tunnel 5 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) August 22, 2021

Es müsse mit einer Wartezeit von einer Stunde und 20 Minuten Richtung Norden und einer Stunde und 40 Minuten Richtung Süden gerechnet werden, teilte der TCS am Sonntag auf Tittwer mit. Bereits am Samstag war es zu Stau vor den beiden Portalen gekommen. (sda)

Der Gotthard-Strassentunnel 1 / 16 Der Gotthard-Strassentunnel

