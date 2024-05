Elf Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden

Die Wartezeit betrug eine Stunde und fünfzig Minuten, wie der Verkehrsdienst des TCS auf X mitteilte. Staus Richtung Süden bilden sich an Wochenenden regelmässig. Am Pfingstsamstag reichte die Fahrzeugschlange über 20 Kilometer von Beckenried NW bis Göschenen UR. (sda)

Der Verkehr Richtung Süden hat sich am Samstagmorgen vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels erneut gestaut. Zwischen Erstfeld und Göschenen stauten sich Fahrzeuge auf einer Länge von elf Kilometern.

Die SVP legt den Text für ihre neue Asyl-Initiative vor – der Inhalt ist heikel

Am Samstag lanciert die SVP die Grenzschutzinitiative. Menschen von ausserhalb Europas könnten nur noch ein Asylgesuch stellen, wenn sie mit dem Flugzeug einreisen. Einen Bruch mit der Genfer Flüchtlingskonvention nimmt Parteipräsident Marcel Dettling in Kauf.

Der Ton ist gesetzt: In der Einladung zum Sonderparteitag vom Samstag in Basel spricht der neue SVP-Präsident Marcel Dettling von «Asylchaos» und «sogenannten Asylsuchenden», die «unzählige sichere Drittstaaten» durchquerten. Gut 30'000 Personen stellten letztes Jahr in der Schweiz ein Asylgesuch, knapp 6000 erhielten den Flüchtlingsstatus.