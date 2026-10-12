Falls du in der vergangenen Nacht oder in den letzten Tagen eine SMS von UBS mit einem mysteriösen Aktivierungscode erhalten hast, den du «niemandem mitteilen» sollst, bist du offenbar ins Visier von Betrügern geraten. Image: Imago / Keystone, montage watson

Hinter dieser SMS der UBS steht möglicherweise ein Betrug mit Twint

Eine Welle von SMS, die im Namen der UBS verschickt werden, sorgt in der Schweiz für Verunsicherung. Dahinter könnte eine neue, mysteriöse Betrugsmasche stecken, die in mehreren Schritten abläuft.

Yoann Schott Folge mir

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Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Fast täglich tauchen neue Betrugsmaschen auf. Zumindest entsteht dieser Eindruck, denn Betrüger lassen sich immer raffiniertere Methoden einfallen, um ihren Opfern Geld und sensible Informationen zu entlocken. In der Schweiz ist das Phänomen bekannt. Nun scheint sich eine neue Betrugsmasche abzuzeichnen.

Falls du in der vergangenen Nacht oder in den letzten Tagen eine SMS von UBS mit einem mysteriösen Aktivierungscode erhalten hast, den du «niemandem mitteilen» sollst, bist du offenbar ins Visier von Betrügern geraten.

Ein Betrug in mehreren Schritten

Wenn du tatsächlich ein Bankkonto bei UBS hast, dürfte dich diese unerwartete Nachricht beunruhigt haben. Vielleicht hast du befürchtet, dass sich jemand Zugang zu deinem E-Banking verschafft hat – oder Schlimmeres. Allerdings: Auch Personen, die bei anderen Banken Kunden sind und keinerlei Verbindung zur UBS haben, erhielten genau dieselbe SMS vom gleichen Absender.

Doch was ist passiert? Da ich selbst heute Morgen um 2.58 Uhr eine solche SMS erhalten habe, rief ich umgehend meine Bank an, um herauszufinden, ob mein Geld in Gefahr war. Eine Reaktion, die sich nur empfehlen lässt. Dann die Erleichterung: Der Bankberater erklärte mir, dass zahlreiche andere Kunden ebenfalls betroffen seien. Höchstwahrscheinlich handle es sich um eine gross angelegte Betrugskampagne, die sich gegen Hunderte oder sogar Tausende Schweizer Telefonnummern richte – und nicht gezielt gegen UBS-Kunden.

Das erklärt auch, weshalb einer meiner Kollegen, der Kunde einer anderen Bank ist, in der Nacht dieselbe Nachricht erhielt wie ich. Schlussfolgerung: Die Betrüger verfügen derzeit offenbar lediglich über unsere Telefonnummern (nichts Neues also) und nicht über sensiblere Informationen wie eine Vertragsnummer.

Einige Personen haben mehrere Nachrichten hintereinander erhalten. Image: watson

Die Gefahr droht erst im zweiten Schritt

Erstaunlich ist, dass die Nachricht tatsächlich von UBS stammt und keinen Link enthält. Der Grund: Es handelt sich um den ersten Schritt einer Betrugsmasche, deren endgültiges Ziel noch unbekannt ist. Wie ich am Telefon erfuhr, werden die SMS verschickt, nachdem massenhaft noch nicht bestätigte Twint-Konten erstellt wurden.

Vorsicht ist hingegen geboten, wenn jemand anruft und nach dem per SMS erhaltenen Code fragt, betont mein Bankberater. Denkbar ist ein Szenario, bei dem sich die Betrüger als Bankmitarbeiter ausgeben, um an den wertvollen Code zu gelangen. Damit könnten sie anschliessend das von ihnen erstellte Konto aktivieren.

Und was passiert danach? Der letzte Schritt der Betrugsmasche ist noch nicht bekannt. Wer nicht herausfinden möchte, wie sie endet, sollte den Code niemandem mitteilen und Anrufe von unbekannten Nummern möglichst nicht entgegennehmen.