Grossflächiger Stromausfall im Baselbiet beendet

Einen grossflächigen Stromausfall im Baselbiet hat am Montag ein Brand in einem Umspannwerk ausgelöst. Im Unterwerk in Münchenstein fiel das Stromnetz kurz nach 17 Uhr für knapp zwei Stunden aus. Meldungen über Verletzte gab es nicht. Vor Ort war die Feuerwehr.

Dieses Gebiet war betroffen: screenshot: altertswiss

Die laut dem Unternehmen «technische Störung» ereignete sich am Hauptsitz der Primeo Energie in Münschenstein BL. Vom Stromausfall betroffen waren laut der Polizei Basel-Landschaft mehrere Gemeinden des unteren Baselbiets wie Muttenz, Arlesheim, Binningen, Reinach und Münchenstein. Es traf auch die Tramlinien 10 und 11 der Baselland Transport BLT sowie verschiedene Verkehrsampeln.

Da auch der Hauptsitz von Primeo Energie unmittelbar betroffen war, waren die Unternehmenswebsite und das Telefonsystem der Pressestelle vorübergehend nicht erreichbar, wie das Unternehmen am Montagabend erklärte. Das Unterwerk in Münchenstein sei ein zentraler Knotenpunkt im regionalen Verteilnetz und versorge grosse Teile des Baselbiets mit Elektrizität. (dab/sda)