Brand in Basler Innenstadt legt Verkehr lahm

Ein Brand in einem Geschäftsgebäude in der Basler Innenstadt hat am Mittwochmorgen den Tramverkehr durch die Hauptachse lahmgelegt. Über die Plattform Alertswiss wurde die Bevölkerung in der Umgebung aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen und Klimaanlagen abzustellen.

Die Polizei und Feuerwehr sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bild: watson

Der Brand sei in der Liegenschaft an der Falknerstrasse 29 ausgebrochen, heisst es auf Alertswiss. Der Brand habe zu einem «starken unangenehmen Geruch» geführt.

Die Bevölkerung wird aufgefordert, den Ort des Brandes weiträumig zu meiden. Unterbrochen sind zudem die vielen Tramlinien, die durch die betroffene Talachse der Basler Innenstadt verkehren, wie die Basler Verkehrs-Betriebe BVB mitteilten. (saw/sda)