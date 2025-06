Polizeirapport

49-Jähriger tot in Basler Wohnung gefunden – Polizei vermutet Tötungsdelikt

Am Riehenring in Basel hat die Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstag eine leblose Person in einer Wohnung entdeckt. Eine Drittperson hatte einen ungewöhnlichen Geruch bemerkt und die Polizei informiert. Diese rückte daraufhin zum Mehrfamilienhaus aus, heisst es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

In der Wohnung fand sie den leblosen 49-jährigen Mann, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Tat dürfte mehrere Tage zurückliegen, die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Die Hintergründe zur Tat sowie die Täterschaft sind noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen, eine Sonderkommission wurde eingesetzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft unter 061 267 71 11 oder dem nächsten Polizeiposten in Verbindung zu setzen. (vro)